ANP Oekraïneverdrag door de Tweede Kamer

DEN HAAG - Het kabinet heeft in het parlement de eerste hobbel genomen naar goedkeuring van het Europese samenwerkingsverdrag met Oekraïne. Het verdrag kreeg tijdens een hoofdelijke stemming donderdag de steun van 89 Tweede Kamerleden, 55 volksvertegenwoordigers stemden tegen.

Door ANP - 23-2-2017, 21:13 (Update 23-2-2017, 21:13)

Daarmee wist het kabinet het verdrag op de allerlaatste vergaderdag nog door de Kamer te krijgen. De Eerste Kamer zal zich pas na de verkiezingen van 15 maart erover uitspreken. Daar is het kabinet afhankelijk van enkele CDA-senatoren. Die partij stemde in de Tweede Kamer tegen het verdrag.

Vorig jaar stemde tijdens een referendum een meerderheid tegen het zogenoemde associatieverdrag.

Premier Mark Rutte wilde de tegenstanders van het verdrag een stem geven door een juridisch bindende verklaring bij het verdrag. Daarin staat onder meer dat Oekraïne geen zicht krijgt op kandidaat-lidmaatschap van de EU of dat het land hiermee recht krijgt op extra geld.

GeenPeil, één van de initiatiefnemers van het referendum over het verdrag, zegt dat precies is gebeurd wat al werd gevreesd. ,,Een meerderheid van VVD, D66, PvdA en GroenLinks heeft zojuist ingestemd met het lege inlegvel van Mark Rutte.'' Volgens GeenPeil is daarmee de Wet raadgevend referendum de nek omgedraaid. ,,Burgerinspraak is niet de bedoeling in de beroepspolitiek.''