ACP: voorkom nu gehoorschade motoragenten

ANP ACP: voorkom nu gehoorschade motoragenten

UTRECHT - Politiebond ACP vraagt de Nationale Politie onmiddellijk maatregelen te nemen om gehoorschade van motoragenten te voorkomen.

Door ANP - 23-2-2017, 17:17 (Update 23-2-2017, 17:17)

In de donderdag verzonden brief stelt de ACP dat direct actie nodig is. Een toegezegd nader onderzoek van de Nationale Politie is volgens de bond ontoereikend; in de tussentijd rijden de agenten nog steeds op zware motoren met het risico op blijvende gehoorschade, vindt de bond.

Volgens de ACP zijn er inmiddels ,,meerdere gevallen bekend van collega’s bij wie ernstige gehoorschade is vastgesteld''. Hoewel nog niet met zekerheid te zeggen valt of er een rechtstreeks verband is tussen frequent motorrijden op een politiemotor en gehoorschade, zijn er volgens de bond ,,op zijn minst aanwijzingen dat er een verband is''. Niet duidelijk is wat de Nationale Politie als werkgever in de tussentijd doet.

De vakbond eist namens de betrokken motoragenten uiterlijk 3 maart duidelijkheid over te nemen tussentijdse maatregelen. De klachten signalen zijn ook gemeld bij de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie), die eveneens onderzoek doet.