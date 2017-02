Politiemedewerker DBB op vrije voeten

DEN HAAG - De politiemedewerker van de Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB) die vastzat op verdenking van het lekken van vertrouwelijke informatie, is donderdag weer vrijgelaten. De rechter-commissaris oordeelde dat de man zijn proces in vrijheid mag afwachten. Dat wil zeggen dat hij na afloop van de zitting in de Haagse rechtbank naar buiten mocht lopen. Het Openbaar Ministerie had gevraagd de man voor veertien dagen langer vast te houden en beraadt zich over hoger beroep.

Door ANP - 23-2-2017, 15:30 (Update 23-2-2017, 15:52)

De DBB van de Landelijke Eenheid, waar de man werkt, beschermt onder anderen de leden van het Koninklijk Huis, diplomaten en bedreigde politici zoals PVV-voorman Geert Wilders. De man was geen persoonlijk begeleider van Wilders, maar hij was wel belast met het maken van zogenoemde omgevingsscans voor de beveiliging van de politicus. Hij had ook toegang tot vertrouwelijke informatie.

De PVV liet donderdag weten in verband met het lek voorlopig alle publieke activiteiten, zoals flyeracties, op te schorten. Volgens onder anderen korpschef Erik Akerboom en minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie) zijn beschermde personen, onder wie ook Wilders, niet in gevaar geweest door de lek.

Misdaadorganisatie

De politiemedewerker werd maandagavond opgepakt op verdenking van het schenden van ambtsgeheimen en het lekken van vertrouwelijke informatie. De verdenking was volgens de rechter-commissaris echter niet zwaar genoeg om hem in voorlopige hechtenis te nemen.

NRC meldde dinsdag dat de agent van Marokkaanse komaf toegang had tot databases met zeer vertrouwelijke inlichtingen en vertrouwelijke informatie zou hebben gelekt naar een Marokkaans-Nederlandse misdaadorganisatie. De criminele organisatie waaraan hij zou hebben geleverd, zou zich schuldig hebben gemaakt aan heling en aan het witwassen van crimineel geld.