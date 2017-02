Artikel 1 van Simons voor de rechter gedaagd

ANP Artikel 1 van Simons voor de rechter gedaagd

ROTTERDAM - De politieke partij Artikel 1 van Sylvana Simons is voor de rechter gedaagd door Antidiscriminatiebureau Radar/Art1. Het bureau wil dat Simons een andere naam kiest voor haar partij. De Stichting Expertisecentrum Discriminatie te Rotterdam voert al meer dan tien jaar zijn activiteiten uit onder de naam Art.1, dat standaard voluit wordt uitgesproken als 'artikel 1'.

Door ANP - 23-2-2017, 15:17 (Update 23-2-2017, 15:17)

Art.1 beschouwt de naam van Simons' partij als ,,een inbreuk op zijn merkrechten, die bovendien leidt tot een aantasting van de neutrale niet-politieke positie, die noodzakelijk is voor het functioneren van het kenniscentrum en de antidiscriminatiebureaus''.

Het bureau heeft naar eigen zeggen meerdere pogingen ondernomen om de zaak in overleg met Simons te regelen, maar dat is mislukt. ,,Het is hierdoor onvermijdelijk dat de rechter zich gaat buigen over de inbreuk op het merkrecht van Art.1'', aldus het bureau.