240 uur werkstraf voor bestuurder hoogwerker

ZUTPHEN - De bestuurder van de hoogwerker die bijna twee jaar geleden omviel in het Gelderse Oosterwolde, heeft de maximale werkstraf van 240 uur uur opgelegd gekregen. De rechtbank in Zutphen oordeelde donderdag dat hij onvoorzichtig en onoplettend is geweest. Bij het ongeval tijdens een oldtimershow kwam een man om het leven en raakten elf andere mensen gewond.

Door ANP - 23-2-2017, 14:10 (Update 23-2-2017, 14:10)

Met vijf volwassenen en acht kinderen hoog in het bakje viel de hoogwerker mei 2015 om en kwam op een 48-jarige toeschouwer terecht. De man overleed aan zijn verwondingen, de kinderen raakten zwaargewond. De 48-jarige bestuurder mocht wel met de hoogwerker rijden, maar was niet bevoegd ermee te werken.

Het Openbaar Ministerie had 240 uur werkstraf en een voorwaardelijke celstraf van zes maanden tegen de man geëist. De rechtbank ging niet mee in de voorwaardelijke celstraf, omdat er geen gevaar voor herhaling is.