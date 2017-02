Krol 'niet geheel correct' over AOW

DEN HAAG - 50PLUS gaat niet tornen aan de stijging van de AOW, als die teruggaat naar 65 jaar. Uitlatingen van lijsttrekker Henk Krol, dat de uitkering niet steeds zal meestijgen met de lonen, waren niet ,,geheel correct''.

Door ANP - 23-2-2017, 12:55 (Update 23-2-2017, 12:56)

Dat benadrukte partijvoorzitter Jan Nagel donderdag in Den Haag. De partij presenteerde daar de financiële onderbouwing van haar plannen voor de komende jaren.

Krol liet dinsdag blijken dat zijn partij bij een AOW met 65 jaar op de koop toeneemt dat de uitkering niet altijd meestijgt met de verdiende lonen. ,,Je moet af en toe kiezen uit een aantal kwaden'', zei Krol toen.

50PLUS-voorzitter Nagel erkende dat die uitlating aanleiding was voor misverstanden: ,,Hij had het anders moeten formuleren.'' In een verklaring liet de partij de uitglijder van haar lijsttrekker al rechtzetten.