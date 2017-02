Oud-advocaat Holleeder tot orde geroepen

AMSTERDAM - De voormalige advocaat van Willem Holleeder, Stijn Franken, is vorig jaar tot de orde geroepen omdat hij een brief voor zijn cliënt had meegenomen naar de zwaar beveiligde gevangenis in Vught. Volgens de deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten, Pieter van Regteren Altena, ging het om een brief van een vrouw die verliefd was op Holleeder.

Door ANP - 23-2-2017, 12:08 (Update 23-2-2017, 12:08)

,,Het is één keer gebeurd. Het Openbaar Ministerie (OM) was hier toen terecht woedend over. Ik heb dit met Franken besproken. Het was fout en had niet mogen gebeuren, maar hiermee was de zaak ook voor het OM afgedaan'', aldus de deken.

Holledeer mag in Vught geen contact hebben met de buitenwereld. De Telegraaf meldde donderdag dat Franken de brieven naar binnen en buiten zou hebben gesmokkeld. ,,Er zijn zeker geen brieven mee naar buiten genomen. Het is vervelend dat een advocaat op deze manier wordt beschadigd. De beroepsgroep wordt hiermee ook in een kwaad daglicht gezet'', aldus de deken.

Franken en het OM willen zelf niet reageren op de berichtgeving.