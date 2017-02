Code oranje vanwege zeer zware windstoten

ANP Code oranje vanwege westerstorm.

DE BILT - Het KNMI heeft voor donderdagmiddag en -avond code oranje afgegeven vanwege zeer zware windstoten. De verwachting is dat er in Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland en het westen van Utrecht en Noord-Brabant vanaf de tweede helft van de middag zware windstoten gaan voorkomen van zo'n 100 tot 120 kilometer per uur.

Door ANP - 23-2-2017, 11:42 (Update 23-2-2017, 11:43)

In de overige provincies is er volgens het weerinstituut kans op zware windstoten van 80 tot 90 kilometer per uur.

Eerder voorspelden de verkeersdiensten een hele drukke avondspits vanwege het weer. Rijkswaterstaat waarschuwt dat weggebruikers rekening moeten houden met gevaarlijke omstandigheden door zware windstoten. Ook zet de NS uit voorzorg minder treinen in en zijn er op Schiphol tientallen vluchten geannuleerd.