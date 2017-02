Storm met zware windstoten op komst

RIJSWIJK - Weggebruikers en reizigers met het openbaar vervoer moeten donderdag rekening houden met een zware storm die voor nogal wat hinder kan zorgen. Volgens de verwachting van het KNMI trekt donderdagmiddag een storm met zeer zware windstoten over het land en dat kan leiden tot flinke vertragingen. In de nacht naar vrijdag neemt de wind weer af.

Door ANP - 23-2-2017, 4:18 (Update 23-2-2017, 4:18)

Het KNMI heeft code geel afgegeven. Het weerinstituut houdt in het hele land rekening met zware windstoten van 75 tot 100 kilometer per uur. Aan de westkust en boven het IJsselmeer is er zelfs kans op windstoten van 100 tot 130 kilometer per uur.

De NS laat donderdag preventief minder treinen rijden. Op de meeste trajecten rijden de treinen donderdag elk half uur in plaats van elk kwartier.

Ook op de wegen en op het water wordt voor donderdagmiddag overlast voorzien. Rijkswaterstaat waarschuwt dat weggebruikers rekening moeten houden met gevaarlijke omstandigheden door zware windstoten. Verkeersdienst VID raadt mensen af om in de middag met aanhangwagens of lege vrachtwagencombinaties de weg op te gaan. Rederij Doeksen in Harlingen laat minder veerboten naar de Waddeneilanden Terschelling en Vlieland varen.

Luchthaven Schiphol laat op de website weten dat reizigers donderdagmiddag rekening moeten houden met vertraagde vluchten en zelfs vluchten die uitvallen.