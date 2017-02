Den Haag neemt afscheid van Van Aartsen

DEN HAAG - Na een lange carrière in de politiek gaat Jozias van Aartsen met pensioen. Hij neemt donderdag na negen jaar afscheid als burgemeester van zijn geboortestad Den Haag. Van Aartsen (69) was eerder minister en VVD-fractievoorzitter in de Tweede Kamer.

Door ANP - 23-2-2017, 4:10 (Update 23-2-2017, 4:10)

Het afscheid begint met een bijzondere vergadering van de gemeenteraad op het stadhuis. Van Aartsen wordt dan toegesproken door collega-burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam, commissaris van de Koning Jaap Smit en staatssecretaris Sander Dekker. De laatste was wethouder onder Van Aartsen. Daarna neemt hij zelf het woord. Van Aartsen gaat vervolgens met een escorte van militairen en agenten per boot naar een receptie.

Tijdens het burgemeesterschap van Van Aartsen organiseerde Den Haag evenementen als het WK hockey en de nucleaire top, waar hij met de toenmalige Amerikaanse president Obama door het Gemeentemuseum liep. Maar het burgemeesterschap van Van Aartsen werd ook overschaduwd door meerdere rellen in de Schilderswijk.

De taken van Van Aartsen worden voorlopig waargenomen door wethouder Tom de Bruijn. Op 17 maart treedt de nieuwe burgemeester, Pauline Krikke, aan.