ANP Kwart stemgerechtigden minstens 65 jaar

DEN HAAG - Bijna een kwart van de 12,9 miljoen Nederlanders die op 15 maart hun stem mogen uitbrengen voor de Tweede Kamerverkiezingen (24 procent) is 65 jaar oud of ouder. Dat is een lichte toename ten opzichte van de vorige verkiezingen in 2012, zo blijkt uit cijfers die het CBS donderdag uitbracht.

Door ANP - 23-2-2017, 3:37 (Update 23-2-2017, 3:37)

Bij de vorige verkiezingen viel nog 22 procent in deze leeftijdscategorie. De aanhoudende groei is toe te schrijven aan de na-oorlogse geboortegolf (babyboom) die tot 1955 te zien was. Bij de verkiezingen van 2012 hadden alleen de babyboomers uit 1946 en 1947, grotendeels, de leeftijd van 65 bereikt. Bij de komende editie valt iedereen geboren tot 1952 in de klasse van 65 jaar of ouder.

Deze groep oudere stemgerechtigden bewees zich in 2012 als trouwe kiezer. Naar eigen zeggen bracht 86 procent toen een stem uit. Bij de jongeren, tussen de 18 en 35 jaar, deed slechts 71 procent dat. Het enthousiasme om te stemmen staat haaks op het vertrouwen dat de ouderen in de Tweede Kamer hebben. Van alle leeftijdsgroepen was dit met 29 procent het laagst. Bij de kiezers tot 35 jaar zei 39 procent vertrouwen in de Kamer te hebben.

De hoge opkomst van de senioren viel vorige keer vooral in het voordeel uit van de partijen CDA en 50Plus. D66 en en PVV trokken relatief de meeste jongeren. GroenLinks en de SP trokken in 2012 in verhouding de meeste stemmen van mensen in de leeftijdscategorie van 35 tot 65 jaar.