Automatische wapens tussen de bloemen

APELDOORN - De politie heeft dinsdagavond langs de snelweg A1 bij Apeldoorn twee mannen betrapt die automatische wapens en een flinke partij hash, hennep en amfetamine in hun vrachtwagen hadden verstopt. De smokkelwaar zat verstopt tussen een lading bloemen.

Door ANP - 22-2-2017, 19:21 (Update 22-2-2017, 19:21)

De twee liepen tegen de lamp bij een politiecontrole. In de laadruimte vonden agenten een grote doos tussen de bloemen waarin een automatisch vuurwapen bleek te zitten. De twee inzittenden, die verklaarden dat ze onderweg waren naar Duitsland, werden meteen aangehouden. Het gaat om een 51-jarige man uit IJsselstein en een 50-jarige inwoner van Utrecht.

Nader onderzoek in de in beslag genomen vrachtwagen leverde in totaal vier automatische vuurwapens met geluidsdempers op. Ook werd er ongeveer 110 kilo amfetamine en 160 kilo hash en hennep in de laadruimte gevonden.