Softwarefout: geen melding vrijlating daders

DEN HAAG - Door een softwarefout is de vrijlating van een behoorlijk aantal daders van zware misdrijven niet gemeld aan burgemeesters en slachtoffers. Dat heeft staatssecretaris Klaas Dijkhoff woensdag bekendgemaakt.

Volgens Dijkhoff is van halverwege 2016 tot en met januari dit jaar 21 keer geen melding gemaakt aan burgemeesters. Het is de bedoeling dat burgemeesters worden geïnformeerd over de terugkeer in de maatschappij van daders van ernstige gewelds- en zedenzaken.

Het Informatiepunt Detentieverloop (IDV), dat slachtoffers op de hoogte moet stellen, kreeg door de fout zelfs 128 keer geen melding. Daardoor zijn volgens Dijkhoff uiteindelijk drie slachtoffers niet tijdig geïnformeerd.