Krol past website aan wegens foute informatie

ANP Krol past website aan wegens foute informatie

DEN HAAG - 50PLUS-lijsttrekker Henk Krol laat de website van de Tweede Kamer aanpassen omdat daar verkeerde informatie over hem staat. Op zijn persoonlijke pagina wordt gemeld dat hij van 1962 tot 1966 op het gymnasium van het St. Thomascollege in Venlo zat, maar dat klopt niet.

Door ANP - 22-2-2017, 14:47 (Update 22-2-2017, 14:47)

Het was de hbs-afdeling, aldus Krol woensdag. Eerder had het weekblad Elsevier gemeld dat er een klassenfoto uit 1965 was gevonden met Krol op de hbs.

Hoe de verkeerde info op de persoonlijke pagina kwam, zegt Krol niet te weten: ,,Zal wel ergens van zijn overgenomen. Geen flauw idee.''

Krol bevestigde verder dat hij in 2014 van de Belastingdienst een boete heeft gekregen omdat hij rommelde met de rittenregistratie van zijn lease-auto. De boete is later tot nihil teruggebracht nadat hij een uitgebreide toelichting aan de fiscus had verstrekt, aldus Krol.