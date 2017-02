Fotograaf/schrijver Steye Raviez overleden

AMSTERDAM - Fotograaf en schrijver Steye Raviez is maandag overleden op 74-jarige leeftijd. Dat heeft uitgever Fred Baggen van Aldus Boek Compagnie woensdag bevestigd na een bericht in Het Parool.

Door ANP - 22-2-2017, 14:36 (Update 22-2-2017, 14:36)

Raviez fotografeerde voor onder meer Haagse Post, Avenue, Vrij Nederland en HP/De Tijd. Hij gold ook als schrijversfotograaf. Onder andere Gerard Reve en Jan Wolkers lieten zich veelvuldig door hem portretteren. Verder maakte hij reportages over de krakersrellen (De Stadsoorlog), Amsterdam in de jaren zeventig en de zijdecultuur in China.

In de jaren tachtig won Raviez verschillende prijzen in de journalistieke fotowedstrijd om de Zilveren Camera, in de categorieën features, portretten en cultuur.

Raviez schreef ook misdaadromans (The End, Vuile Streken, Addergebroed). In het voorjaar van dit jaar verschijnt naast een heruitgave van Vuile Streken ook een dubbelbiografie van zijn ouders, Spion. Eind vorig jaar verscheen het boek 'De beste mensenfotograaf die ik ken' over het werk van Raviez. De benaming is een citaat van Reve.