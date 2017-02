Wilders: zaak wordt serieus opgepakt

DEN HAAG - PVV-voorman Geert Wilders is tevreden over de wijze waarop het kabinet het probleem met zijn beveiliging oppakt. Een agent van zijn team beveiligers is aangehouden omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan een criminele bende.

22-2-2017

,,Ik reageer niet op kwestie inzake mijn veiligheid en de actualiteit. Is serieuze zaak en wordt gelukkig ook serieus door kabinet opgepakt", twitterde Wilders woensdag. Eerder op de ochtend kwamen premier Mark Rutte en minister Stef Blok van Veiligheid en Justitie langs bij Wilders om over de zaak te spreken.