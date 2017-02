Partijen eisen opheldering beveiligingslek

DEN HAAG - Politieke partijen in Den Haag eisen opheldering van premier Mark Rutte over het lek bij de organisatie die onder anderen PVV-voorman Geert Wilders beveiligt.

Door ANP - 22-2-2017, 13:21 (Update 22-2-2017, 14:10)

,,We willen een brief van Rutte'', aldus D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold. Hij noemt het nieuws alarmerend en zegt mee te leven met Wilders. Ook andere partijen reageren onthutst.

Jesse Klaver van GroenLinks: ,,Het is al verschrikkelijk genoeg dat Wilders beveiliging nodig heeft. Als daar een lek in zit is dat extra zorgelijk. Het mag niet zo zijn dat iemand die bescherming nodig heeft zich zorgen moet maken over zijn veiligheid."

Volgens Sybrand Buma van het CDA raakt het beveiligingslek de directe veiligheid van een collega-politicus die niet kan functioneren zonder beveiliging. ,,Dit soort risico's kunnen we ons niet permitteren. Dit moet opgehelderd worden.''