Vader Bunschoten: wraak van liegende kinderen

UTRECHT - Parasieten en leugenaars, dat zijn de kinderen die hem beschuldigen van zware mishandeling en een zedenmisdrijf. ,,De beschuldigingen zijn niet waar of zwaar uit zijn verband gerukt. Het zijn fabels en wraakacties van mijn drugsgebruikende kinderen", fulmineerde Henk K., vader van negentien, in de rechtbank in Utrecht waar hij terecht staat voor zware mishandeling van een aantal van zijn kinderen.

Door ANP - 22-2-2017, 13:00 (Update 22-2-2017, 13:01)

De officier van justitie vertelde woensdag al tijdens de zogeheten pro-formazitting dat de familie van K. er een is waar ,,heel veel speelt". Het diepgelovige gezin uit Spakenburg, gemeente Bunschoten, kwam al eerder in aanraking met instanties voor onder meer het onttrekken van de kinderen aan de leerplicht en meldingen van mishandeling.

De vader wordt er nu van verdacht dat hij onder meer zijn destijds elfjarige dochter heeft misbruikt, een zoon op tafel heeft vastgebonden en een werkende motorzaag vlakbij zijn keel heeft gehouden, diverse kinderen heeft geslagen en opgesloten in de garage. ,,Deze kinderen zijn in een totaal isolement opgegroeid. Ze zijn fysiek en geestelijk mishandeld", aldus de officier van justitie.

Een aantal kinderen heeft belastend over hun vader verklaard, een aantal verwerpt met kracht alle beschuldigingen. ,,Mijn zus liegt zo hard als een paard holt", zou een van de zussen over misbruikverklaring van haar zus hebben gezegd.

De vrouw en twee dochters van K. waren woensdag aanwezig in de rechtbank. ,,Hou vol he", riepen ze naar hem. Omdat ze mogelijk in een later stadium nog als getuige moeten verschijnen, vroeg de rechter ze de zaal te verlaten.