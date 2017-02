Hennis wil 'spaarpot' voor claims veteranen

ANP Hennis wil 'spaarpot' voor claims veteranen

DEN HAAG - Minister Jeanine Hennis-Plasschaert (Defensie) wil een ,,soort spaarpot" aanleggen waaruit mogelijke toekomstige claims van veteranen kunnen worden betaald. Haar ministerie wordt momenteel geconfronteerd met schadeclaims van honderden veteranen die kampen met de gevolgen van hun uitzending.

Door ANP - 22-2-2017, 12:59 (Update 22-2-2017, 12:59)

Aan de afhandeling zal Defensie naar verwachting miljoenen euro's kwijt zijn. Daar is in het verleden geen geld apart voor gezet. De Tweede Kamer vindt dat deze kosten niet alleen voor rekening van Hennis' begroting moet komen. Ook andere ministeries moeten gaan meebetalen aan deze schadeclaims.

De minister en Kamer vinden dat de schadeclaims niet ten koste moeten gaan van de inzet van de krijgsmacht. Hennis reserveert nu al geld voor hulp aan militairen voor, tijdens en na de missie. Zij wil hiervan een bepaald percentage vrijmaken om mogelijke claims van veteranen in de toekomst te kunnen betalen zodat Defensie niet meer voor verrassingen komt te staan.