Rutte en Blok overleggen met Wilders

DEN HAAG - Premier Mark Rutte en minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie) hebben woensdagochtend overlegd met PVV-leider Geert Wilders. De premier wilde na afloop van de ontmoeting in de Tweede Kamer niets kwijt. ,,Ik zeg niks over dit soort gesprekken.'' Eerder werd bekend dat een agent uit de beveiliging van Wilders contact heeft gehad met criminelen.

Door ANP - 22-2-2017, 12:03 (Update 22-2-2017, 12:38)

Volgens de NRC heeft een agent uit de beveiliging van Wilders contact gehad met criminelen. Het gaat volgens de krant om een medewerker de Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB) die vertrouwelijke informatie heeft gelekt naar een Marokkaans-Nederlandse misdaadorganisatie.

,,Als ik de dienst (DBB) die mij moet beveiligen niet meer blind kan vertrouwen, kan ik niet meer functioneren. Dit is onacceptabel", twitterde Wilders in de nacht van dinsdag op woensdag. De tweet was gericht aan premier Rutte. Hij heeft al jaren strenge bewaking vanwege bedreigingen.

Voorverkenningen

De Telegraaf meldde woensdag op basis van ,,bronnen op het hoogste niveau binnen de politie'' dat de betrokken agent ook werkte voor het speciale team dat specifiek de PVV-leider beveiligt. Deze IRIS-unit verricht onder meer voorverkenningen naar plaatsen die onder anderen Wilders wil bezoeken.

De functionaris van de DBB is maandag aangehouden en buiten functie gesteld. De politie meldde dat de man in de privésfeer vertrouwelijke politie-informatie had gedeeld.

Volgens NRC had de agent van Marokkaanse komaf toegang tot databases met zeer vertrouwelijke inlichtingen. De criminele organisatie waaraan hij zou hebben geleverd, zou zich schuldig hebben gemaakt aan heling en aan het witwassen van crimineel geld.