Nacht van de Vluchteling breidt uit

ANP

DEN HAAG - De Nacht van de Vluchteling wordt dit jaar niet alleen in Rotterdam en Nijmegen gehouden, maar krijgt ook een Amsterdamse editie. Dat heeft de Stichting Vluchteling woensdag gemeld. Mensen die meedoen, zamelen tijdens de nachtelijke sponsorloop geld in voor noodhulp aan vluchtelingen over de hele wereld.

Door ANP - 22-2-2017, 11:54 (Update 22-2-2017, 11:54)

De lopers leggen een parcours van 40 kilometer af. Vanuit Rotterdam lopen ze naar Den Haag en vanuit Nijmegen naar Arnhem. Voor de Amsterdamse editie is een route ten noorden en oosten van de stad uitgezet, met het Westergasterrein als locatie voor zowel start als finish.

De Nacht van de Vluchteling is in de nacht van zaterdag 17 juni op zondag 18 juni. De aftrap is om middernacht.

Vorig jaar liepen de 2800 deelnemers een bedrag van ruim een miljoen euro bijeen. Het sponsorevenement wordt sinds 2010 georganiseerd.