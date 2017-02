Tbs-kliniek aansprakelijk gesteld na zelfmoord

ANP Tbs-kliniek aansprakelijk gesteld na zelfmoord

EINDHOVEN - De broers van een tbs’er die een jaar geleden met een vuurwapen zelfmoord pleegde in De Woenselse Poort in Eindhoven hebben de kliniek officieel aansprakelijk gesteld. De nabestaanden vinden dat de tbs-kliniek schade moet vergoeden omdat er onvoldoende beveiliging was en het wapen naar binnen kon worden gesmokkeld.

Door ANP - 22-2-2017, 11:45 (Update 22-2-2017, 11:45)

Samen met een bewoonster pleegde de man op 25 februari 2016 zelfmoord. Op de resocialisatieafdeling waar beide cliënten verbleven werd niet gecontroleerd op wapens.

De dubbele zelfmoord was aanleiding voor diverse onderzoeken. De Inspectie Veiligheid en Justitie concludeerde dat De Woenselse Poort onvoldoende in staat was om toezicht te houden op cliënten en onvoldoende professionaliteit in huis heeft om op risico’s te anticiperen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg concludeerde dat er niet is voldaan aan voorwaarden voor goede zorg. ,,Een relatie tussen de zelfmoord en de tekortkomingen in de kliniek ligt voor de hand’’, zegt advocaat Jan-Jesse Lieftink namens een van de nabestaanden. Zij hebben bij beide inspecties rapporten opgeëist.

Geen aanleiding

De verzekeraar van De Woenselse Poort heeft aansprakelijkheid eerder afgewezen. Vanwege het negatieve effect op de vertrouwensrelatie tussen personeel een cliënten werd er op de afdeling niet standaard gecontroleerd op wapens. Er was ook geen aanleiding om de twee cliënten wel te controleren.

Advocaat Lieftink vindt het opmerkelijk dat ná de dubbele zelfmoord de beveiliging is aangepast. Sindsdien moeten alle cliënten en bezoekers door metaaldetectiepoortjes en hun bagage laten controleren.