3,5 miljoen aan claims wegens Merwedebrug

GORINCHEM - Ondernemers hebben al voor 3,5 miljoen euro aan schadeclaims ingediend wegens de sluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem vorig najaar. Dat heeft Rijkswaterstaat woensdag bevestigd na berichtgeving door BNR.

Door ANP - 22-2-2017, 9:50 (Update 22-2-2017, 9:50)

Een woordvoerster van Rijkswaterstaat meldde dat inmiddels 49 gedupeerde bedrijven een verzoek om een vergoeding hebben ingediend. De schadeclaims druppelen nog altijd binnen. Bedrijven hebben nog bijna vijf jaar de tijd voor het vragen om compensatie.

De Merwedebrug ging op 11 oktober dicht voor zwaar verkeer nadat er haarscheurtjes in de draagconstructie waren ontdekt. De transportsector had grote last van de afsluiting; vrachtwagens moesten omrijden. Begin december ging de brug weer open voor zwaar verkeer.