Verwarring expert en rechter over recidive

DEN HAAG - De deskundige die moet inschatten hoe groot de kans is dat een zedenmisdadiger in herhaling valt, de officier van justitie en de rechter begrijpen elkaar niet goed. Daardoor worden zedendelinquenten mogelijk te lang of te kort, te intensief of niet intensief genoeg behandeld. Dat blijkt uit een rapport van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen.

Door ANP - 22-2-2017, 8:41 (Update 22-2-2017, 8:41)

Gedragsdeskundigen en reclasseringswerkers dienen de officier van justitie en de rechter van advies bij de beslissing over behandeling van een dader. Maar OM en de rechterlijke macht leggen bijvoorbeeld de term 'gemiddeld risico' anders uit dan deze deskundigen. Daardoor kunnen zij het gevaar dat een veroordeelde vormt onder- of overschatten.

Zowel experts als justitie schatten het recidiverisico sowieso al te hoog in, stelt de rapporteur, Corrinne Dettmeijer-Vermeulen.