ANP Dijkhoff nodigt vader Rowena uit voor gesprek

DEN HAAG - De vader van Rowena Rikkers, beter bekend als het 'meisje van Nulde’, is door staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) uitgenodigd om op het ministerie te komen praten over de verlofverlening van de met tbs bestrafte Mike J.

Door ANP - 22-2-2017, 6:37 (Update 22-2-2017, 6:37)

Dat bevestigt zijn raadsman Sébas Diekstra, die een brief heeft ontvangen van Dijkhoff over de kwestie. Diekstra noemt de uitnodiging van Dijkhoff ,,hoopgevend''. ,,Normaal gesproken wil men niet zomaar het verlofproces toelichten en blijft het bij een kille verlofmelding'', aldus de raadsman van vader Martin Huisman.

Dijkhoff schrijft in zijn brief dat ,,het nauwelijks is voor te stellen wat de heer Huisman heeft moeten meemaken door het verlies van zijn dochter''. Het noemt het daarom van belang ,,om processen en informatie rondom een strafzaak die van belang zijn voor slachtoffers en nabestaanden, waaronder verlofverlening, duidelijk en tijdig met nabestaanden te delen''' .

Vader Martin Huisman en zijn andere dochter, Rochelle, zijn verbolgen dat de tbs'er Mike J. zonder overleg met nabestaanden onbegeleid verlof heeft gekregen. De vierjarige Rowena stierf in 2001 nadat ze stelselmatig was mishandeld. Haar moeder en haar toenmalige vriend J. werden daarvoor veroordeeld. J. kreeg twaalf jaar cel en tbs. Rowena werd bekend als het meisje van Nulde vanwege de vindplaats van een deel van haar lichaam in de buurt van het Veluwemeer.