ANP Hof veroordeelt rap tegen homo's en Joden wel

BREDA - Rapper Ismo uit Breda heeft zich wel degelijk schuldig gemaakt aan het beledigen van Joden en homoseksuelen, oordeelt het gerechtshof in Den Bosch. In eerste aanleg werd Ismo nog vrijgesproken, omdat zijn uitingen volgens de rechtbank in Breda binnen de vrijheid van meningsuiting vielen. Maar in beroep werd hij dinsdag toch veroordeeld tot een geldboete van 1500 euro, waarvan 500 euro voorwaardelijk.

Door ANP - 21-2-2017, 23:06 (Update 21-2-2017, 23:06)

In zijn nummer Eenmans kwamen twee passages voor die volgens justitie discriminerend zijn: ,,Flikkers geef ik geen hand'' en ,,Ik haat die fucking joden nog meer dan de nazi’s''. Het hof vindt dat Ismo zijn vrijheid van artistieke expressie heeft misbruikt om beledigingen te uiten. De rapper had zelf aangevoerd dat hij met 'flikkers' niet homo's bedoelde, maar dat vinden de rechters niet aannemelijk.

Dat grove bewoordingen bij het muziekgenre horen, rechtvaardigt de beledigingen volgens het hof niet.

Als er geen cassatie komt in de zaak, moet Ismo de videoclip van het nummer van zijn YouTube-account verwijderen.