ANP Consumentenbond: pas Bel-me-niet-Register aan

DEN HAAG - Ingeschreven staan in het Bel-me-niet-Register is geen garantie dat je ook echt nooit door telemarketeers wordt benaderd. Dat blijkt uit een rondgang van de Consumentenbond onder 4000 leden: 89 procent is in het afgelopen jaar een of meerdere keren ongevraagd en ongewenst gebeld door een instantie of bedrijf.

Door ANP - 21-2-2017, 15:07 (Update 21-2-2017, 15:07)

Wettelijk mag iemand gebeld worden als hij of zij eerder klant was bij het bellende bedrijf. Hoe lang zo'n voormalige klant nog benaderd mag worden, is niet vastgelegd. De Consumentenbond noemt dat een slechte zaak en wil dat iedereen die ingeschreven staat gevrijwaard blijft van verkooptelefoontjes.

,,Mensen zeggen niet voor niets een overeenkomst met een bedrijf op'', aldus directeur Bart Combée dinsdag. ,,Het geeft dan geen pas om ze tot in lengte der dagen lastig te vallen.'' Hij wijst op het bestaan van een Nationaal Postregister, voor wie geen reclamepost wil ontvangen. ,,De 'nee-ja'- en 'nee-nee'-stickers houden geadresseerde reclamepost namelijk niet tegen, ook post gericht 'aan de bewoners van...' niet.''