50PLUS: AOW naar 65 is niet onbetaalbaar

DEN HAAG - Het terugdraaien van de AOW-leeftijd naar 65 jaar is niet onbetaalbaar, zoals de regering stelt. Dat zegt de partij 50PLUS dinsdag.

Door ANP - 21-2-2017, 14:25 (Update 21-2-2017, 14:25)

50PLUS baseert zich op een onderzoek van hoogleraar Harrie Verbon van de Universiteit van Tilburg. Die keek op verzoek van de partij naar de manier waarop het Centraal Planbureau (CPB) de kosten van de AOW de komende veertig jaar berekende. Het CPB gaat er daarbij vanuit dat de AOW-uitkering de verdiende lonen volgt, dus welvaartsvast is.

Maar als je uitgaat van hoe het de afgelopen dertig jaar daadwerkelijk is gegaan, toen de AOW niet steeds welvaartsvast was, dan krijg je veel lagere bedragen. Dan zouden de AOW-uitgaven bij 65 jaar in 2060 niet 12 miljard hoger uitvallen, zoals het CPB berekende, maar 22 miljard lager, zegt Verbon.