ANP Jan Smit wordt vierde Topper

AMSTERDAM - Jan Smit wordt de nieuwe collega van René Froger, Gerard Joling en Jeroen van der Boom. Dat is maandag bekendgemaakt in RTL Late Night. De Volendammer staat in mei met De Toppers op het podium tijdens de jaarlijkse concerten van de herengroep.

Door ANP - 20-2-2017, 23:57 (Update 20-2-2017, 23:57)

Dit jaar wordt hij 'gedoopt’ tijdens de jaarlijkse concerten in de Amsterdam ArenA. Op vrijdag 26 en zaterdag 27 mei staan De Toppers weer in de Amsterdam ArenA, het thema dit jaar is Wild West, Thuis Best. De dresscode is country rood met glitters.