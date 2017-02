Cruciale stemming wietwet

DEN HAAG - De veelbesproken wietwet van D66 staat dinsdag voor een cruciale stemming in de Tweede Kamer. Het voorstel moet een einde maken aan het beleid waarbij wiet wel mag worden verkocht, maar niet geteeld of aangevoerd.

Door ANP - 20-2-2017, 20:59 (Update 20-2-2017, 20:59)

De wet om de wietteelt te reguleren is omstreden, maar lijkt op een nipte meerderheid van 76 stemmen te kunnen rekenen. Die meerderheid kwam na jarenlange politieke discussie in september in zicht toen de Kamerleden Louis Bontes en Joram van Klaveren van VoorNederland (VNL) hun steun uitspraken.

,,Wij zijn als enige rechtse partij doorslaggevend'', aldus Van Klaveren maandag. Maar dan nog mag niemand van de voorstanders dinsdag verstek laten gaan. Regeringspartij VVD, CDA, PVV, ChristenUnie en SGP zullen tegenstemmen. Behalve D66 zijn onder andere PvdA, SP, GroenLinks, 50PLUS en de Partij voor de Dieren vóór.

Scheve gedoogbeleid

De wietwet heet officieel de Wet gesloten coffeeshopketen. In het voorstel staat dat professionele telers die zich aan de voorwaarden houden een ontheffing kunnen krijgen. Dat voorkomt strafrechtelijke vervolging. De voorstanders van de wet verwachten dat door de teelt te reguleren de criminaliteit zal verminderen.

Indiener Vera Bergkamp (D66) spreekt van een spannende dag. ,,Het is zeer belangrijk dat we een meerderheid krijgen voor ons initiatiefwetsvoorstel om de wietteelt te reguleren. Als het wetsvoorstel het haalt, doorbreken we een impasse die al veel te lang duurt en komen we tegemoet aan al die burgemeesters, gemeenten en Nederlanders die ook af willen van het huidige scheve gedoogbeleid waarbij je wel wiet mag verkopen maar niet mag telen of inkopen''.