Weer cel geëist voor voetbalgeweld in Zwolle

ARNHEM - In hoger beroep zijn celstraffen van vier maanden geëist tegen vijf verdachten van voetbalrellen in Zwolle, in november 2014. Het zijn allemaal Ajax-supporters. Ze waren in de nacht van 8 op 9 november 2014 aangehouden na de wedstrijd PEC Zwolle - FC Groningen. In een afgelegen fietstunnel hadden ze daar een gewelddadige confrontatie georganiseerd met supporters van PEC Zwolle. Eerder had de rechtbank de vijf vrijgesproken.

Door ANP - 20-2-2017, 19:18 (Update 20-2-2017, 19:18)

De groepen gingen elkaar te lijf met stokken, metalen pijpen, stenen en glaswerk. Ajax-hooligans hadden dat weekend niets te zoeken in Zwolle want hun club speelde er niet.

De rechtbank sprak de verdachten eerder vrij omdat niet was vast te stellen wie wat precies had gedaan. Het Openbaar Ministerie was het daar niet mee eens en ging in hoger beroep.

Voldoende bewijs

De advocaat-generaal vindt nu dat er wel voldoende bewijs is om vast te stellen dat ze alle vijf deel uitmaakten van de groep ,,die dreigend en met versnelde pas af is gelopen op de groep PEC-hooligans''.

In twee gevallen is vier maanden waarvan een maand voorwaardelijk geëist. De advocaat-generaal noemde dergelijke relconfrontaties ,,bijzonder slecht'' voor de naam van het betaalde voetbal. De mensen die erbij zijn betrokken zijn geen ,,supporters'' maar ,,criminele hooligans''.