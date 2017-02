Wende Snijders bij Het Nationale Ballet

AMSTERDAM - Zangeres Wende Snijders gaat samenwerken met Het Nationale Ballet. Samen met choreografe Annabel Lopez Ochoa maakt ze er voor 2018 een voorstelling, waar ze met haar band op het toneel deel van uit zal maken

Door ANP - 20-2-2017, 18:59 (Update 20-2-2017, 18:59)

Lopez Ochoa, die internationaal indruk maakte met haar choreografie naar toneelstuk en film 'A Streetcar Named Desire', en Snijders kennen elkaar van hun studie.

Het Nationale Ballet besteedt komend seizoen veel aandacht aan Hans van Manen, die de komende zomer 85 wordt en het gezelschap onder meer een geheel nieuwe productie gaat bezorgen. Alle loftuitingen die hem te wachten staan, zijn volkomen terecht, aldus artistiek directeur Ted Brandsen maandag bij de bekendmaking van de plannen voor het nieuwe seizoen. ,,Het is niet vanzelfsprekend dat we zo iemand in huis hebben'', zei hij over de internationaal vermaarde choreograaf die zo nauw verbonden is met zijn gezelschap.