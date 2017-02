Weer inval bij Klaas Otto

ANP Weer inval bij Klaas Otto

BERGEN OP ZOOM - De politie is maandagavond wederom bezig met een actie op het woonwagenkamp in Bergen op Zoom waar oprichter Klaas Otto van motorclub No Surrender woont. De woning van de voormalig voorman van de motorclub wordt doorzocht samen met nog twee huizen, zei een politiewoordvoerder. De partner van Klaas Otto is aangehouden als verdachte. Ook op andere plekken in het land zijn invallen.

Door ANP - 20-2-2017, 18:53 (Update 20-2-2017, 19:24)

De invallen maken volgens de politie onderdeel uit van het grote en al langlopende onderzoek naar Otto. Hij wordt onder andere verdacht van afpersing en witwassen.

Klaas Otto (49) werd een week geleden met strenge voorwaarden vrijgelaten. Vrijdag werd hij alweer aangehouden en terug naar de gevangenis gestuurd omdat hij zich niet aan de regels had gehouden: hij had verboden contact gehad met zijn rechterhand en medeverdachte Janus de V. (46).

Aangifte

Maandag werd duidelijk dat er tegen Klaas Otto opnieuw aangifte is gedaan wegens afpersing, al wil de politie dat nog niet bevestigen. Een man uit Etten-Leur zegt dat hij het slachtoffer is geworden.

Op het woonwagenkamp in Etten-Leur had de man afgelopen week een ontmoeting met Klaas Otto, zijn zoon, zijn schoonzoon en Janus de V. Na de afspraak deed hij aangifte tegen het viertal en stelde videobeelden ter beschikking aan de politie.

De zoon en schoonzoon van Otto werden vrijdag al aangehouden voor afpersing. De verdediging van Klaas Otto vindt dat er schimmig spel is gespeeld en heeft een vermoeden dat de oud-leider van No Surrender er is ingeluisd.