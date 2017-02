Kabinet vervangt toch drie bruggen A27 (2)

DEN HAAG - De Merwedebrug, de Hagesteinsebrug en de Keizersveerbrug op de A27 tussen de knooppunten Houten en Hooipolder worden toch vervangen door nieuwe betonnen bruggen. In eerste instantie was de bedoeling om de stalen constructies te versterken, maar onderzoek van Rijkswaterstaat heeft uitgewezen dat nieuwbouw voordeliger is.

Door ANP - 20-2-2017, 17:45 (Update 20-2-2017, 17:45)

Dat heeft minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu maandag bekendgemaakt. Ze maakt 389 miljoen euro voor het project vrij. Met de komst van de betonnen bruggen zijn in de toekomst ook minder onderhoudswerkzaamheden nodig. Ook zorgen ze voor minder geluidsoverlast.

Haarscheurtjes

De 55 jaar oude Merwedebrug bij Gorinchem ging begin oktober dicht voor het vrachtverkeer nadat er haarscheurtjes in de constructie waren ontdekt. Dat leidde tot grote problemen voor de transportsector. Per dag rijden er zo'n 18.000 vrachtwagens over. Eind vorig jaar ging de brug na werkzaamheden weer open.

Verladersorganisatie evofenedex is blij met het besluit. ,,De investering zorgt ervoor dat het verkeer op de A27 de komende jaren beter doorstroomt, waardoor goederenstromen van bedrijven minder vaak vertraging oplopen." De brancheorganisatie vindt het wel belangrijk dat de doorstroming zo goed mogelijk blijft tijdens de aanleg van de nieuwe bruggen.

Verbreding

Het kabinet heeft eerder al 860 miljoen uitgetrokken voor de verbreding van de snelweg A27 tussen de knooppunten Houten en Hooipolder.