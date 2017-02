Wilders slaat gesprek met BNR af

DEN HAAG - PVV-leider Geert Wilders weigert in gesprek te gaan met hoofdredacteur Sjors Fröhlich van BNR. Fröhlich nodigde Wilders uit om koffie te komen drinken en te praten over de vraag hoe de media met de politicus zouden moeten omgaan.

Door ANP - 20-2-2017, 16:41 (Update 20-2-2017, 16:41)

,,Hé Fröhlich herinner je je deze nog? Hypocriet. Ga lekker met je vriendjes van RTL koffiedrinken!'', twitterde Wilders in antwoord. BNR is met RTL Nieuws een van de organisatoren van het verkiezingsdebat in Carré. De PVV-leider zei zondag niet te komen, omdat RTL Nieuws een interview had gepubliceerd met zijn broer Paul Wilders.

Wilders wijst de BNR-hoofdredacteur in zijn tweet op een commentaar uit maart 2014. Daarin deed Fröhlich een oproep aan politici in de Tweede Kamer om uit protest tegen Wilders op te staan en de zaal te verlaten als de PVV-leider daar weer zou gaan spreken. De hoofdredacteur schreef dat een dag na de omstreden ,,minder Marokkanen''-uitspraak van Wilders.