ANP Blok in gesprek na excuses vader meisje Nulde

DEN HAAG - Minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie) gaat kijken hoe voorkomen kan worden dat slachtoffers en nabestaanden van ernstige misdrijven te laat horen dat de dader vrijkomt of verlof krijgt. Hij heeft dat maandag laten weten, naar aanleiding van de excuses die vader Martin Huisman van 'het meisje van Nulde' kreeg omdat hij pas laat op de hoogte was gesteld.

Door ANP - 20-2-2017, 15:52 (Update 20-2-2017, 15:52)

Tweede Kamerlid Lilian Helder van de PVV had vragen gesteld over de gang van zaken. Blok wijst erop dat het aantal late meldingen beperkt is (een half procent op jaarlijks enkele duizenden meldingen). Maar in het geval waarbij Huisman excuses kreeg, zat er weinig tijd tussen de beslissing over het verlof van moordenaar Mike J. uit de tbs-kliniek en het begin van dat verlof.

Het Informatiepunt Detentieverloop (IDV), dat verantwoordelijk is voor de meldingen, kon mede daardoor Huisman pas laat inlichten. Voor Blok is het aanleiding om met de Dienst Justitiële Inrichtingen en het Openbaar Ministerie te gaan praten. Daarbij wordt gekeken hoe de samenwerking beter kan en of de geldende termijnen afdoende zijn.