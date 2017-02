Veehouder draait voortaan op voor herinspectie

DEN HAAG - Veehouders die hun zaakjes niet op orde hebben moeten voortaan zelf opdraaien voor de kosten van extra controles door inspecteurs van de NVWA. Reguliere inspecties worden niet in rekening gebracht, aldus de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit maandag.

Door ANP - 20-2-2017, 13:44 (Update 20-2-2017, 13:44)

De maatregel gaat vanaf volgende maand in. Het bedrag voor de aanvullende controles bestaat uit een starttarief (bijna 107 euro) en een bedrag per kwartier dat nodig is voor de controle. De NVWA volgt hiermee Europese regelgeving op. ,,Dit voorschrift sluit aan bij het 'de veroorzaker betaalt'-beginsel'', aldus de toezichthouder.

Eerder werden de kosten voor hercontroles al in rekening gebracht in de industriële productie, horeca en ambachtelijke productie. Sinds mei vorig jaar worden deze inspecties op het terrein van diergeneesmiddelen al in rekening gebracht bij veehouders.