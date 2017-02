Agenten in zaak-Henriquez onherkenbaar

BADHOEVEDORP - De twee agenten die terecht staan voor de gewelddadige en uiteindelijk fatale aanhouding van Mitch Henriquez, zitten tijdens hun rechtszaak in een aparte ruimte, achter geblindeerd glas, met nog een extra kamerscherm ervoor. Hun stemmen worden vervormd. Ook hun namen worden tijdens de hele rechtszaak, waarvan maandag een zogeheten regiezitting is, niet genoemd.

Door ANP - 20-2-2017, 12:29 (Update 20-2-2017, 12:29)

Deze uitzonderlijke gang van zaken heeft te maken met de veiligheid van de twee agenten, vertelde de rechter. Zij zijn namelijk ernstig bedreigd. Mede daarom is de zitting maandag niet in de Haagse vestiging van de rechtbank, maar in Badhoevedorp, vlakbij Schiphol.

De 42-jarige Arubaan Henriquez overleed een dag na zijn aanhouding op een Haags muziekfestival in de zomer van 2015, als gevolg van politiegeweld, bleek later uit sectie.