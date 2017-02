Brandweer deelt drinkwater uit

ZEVENAAR - De brandweer in de Gelderse gemeenten Zevenaar, Doesburg, Rijnwaarden en Rheden deelt maandag uit voorzorg water uit aan onder meer verpleeg- en verzorgingshuizen. In totaal zijn zo'n twintig auto's in de weer om de jerrycans van 5 liter water af te leveren. Scholen kunnen de jerrycans zelf afhalen bij de zes brandweerkazernes die hiervoor zijn ingericht, zei een woordvoerder.

Door ANP - 20-2-2017, 11:31 (Update 20-2-2017, 11:31)

Hij zei dat er nog genoeg voorraad is voor de hele dag. Indien nodig kan er nog meer water worden gehaald uit Arnhem. Het water wordt uitgedeeld, nadat er zondag lekkage was ontstaan in de drinkwaterleiding. Dertigduizend adressen waren een tijd lang verstoken van water. Inmiddels is er wel weer water via een tijdelijke oplossing, maar volgens waterleidingbedrijf Vitens is het mogelijk vervuild. Vitens adviseert daarom het water uit de leiding uit voorzorg eerst te koken als het voor consumptie is bedoeld.