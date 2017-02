Leiders Satudarah veroordeeld in drugszaak

BREDA - Drie vooraanstaande leden van motorclub Satudarah zijn maandag veroordeeld in een grote drugszaak. De straffen vallen echter veel lager uit dan geëist, onder meer omdat er volgens de rechter in Breda geen bewijs is dat de leden een criminele organisatie vormden.

Door ANP - 20-2-2017, 11:10 (Update 20-2-2017, 11:10)

'President' Angelo M. van Satudarah wereldwijd kreeg 25 maanden gevangenisstraf voor de voorbereidingshandelingen voor de productie van synthetische drugs, witwassen en wapenbezit. Tegen hem was vijf jaar cel geëist. Zijn broer Xanterra M. die eveneens president is van de motorclub, werd veroordeeld tot een jaar celstraf voor witwassen.

De hoogste straf was voor 'vicepresident' Björn E. van het Tilburgse chapter van de motorclub. Hij werd veroordeeld tot 46 maanden celstraf wegens witwassen en betrokkenheid bij de productie van grondstoffen voor drugs. Tegen hem was acht jaar celstraf geëist.