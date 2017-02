Overheid brengt water naar Gelderse kinderen

ZEVENAAR - In de Gelderse gemeenten die zijn getroffen door een waterstoring, gaat de overheid maandag water bezorgen bij kinderdagverblijven, consultatiebureaus, peuterspeelzalen en de buitenschoolse opvang. Voor scholen en huisartsenpraktijken is ook iets geregeld: zij kunnen 's morgens terecht bij zeven brandweerkazernes in het gebied om water te halen, zo liet de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) zondagavond weten.

Door ANP - 19-2-2017, 23:32 (Update 19-2-2017, 23:32)

Zondag werden al verpleeg- en verzorgingshuizen voorzien van water. In de gemeenten Doesburg, Zevenaar, Rheden en Rijnwaarden raakten zaterdagavond in totaal zo'n dertigduizend adressen verstoken van water, doordat twee grote waterleidingen die onder de rivier de IJssel doorgaan lek zijn. Hoe dat zo is gekomen, is onbekend. De precieze locatie van een van de lekken moet zelfs nog worden opgespoord.

Door een noodoplossing komt inmiddels wel weer op veel plaatsen wat water uit de kraan, maar de hulpdiensten en waterbedrijf Vitens waarschuwen dat die oplossing ,,niet stabiel is''.