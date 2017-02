Vlogger krijgt bezoek politie na fietsen op A4

DEN HAAG - Een vlogger die in een roze onderbroek een stukje over de snelweg A4 heeft gefietst, kan binnenkort bezoek van de politie verwachten. ,,Vloggen is prima, maar dit is natuurlijk levensgevaarlijk'', zei een woordvoerder van de politie zondag. Hij bevestigde na berichtgeving van Omroep West dat de politie bekijkt of de jongeman kan worden vervolgd.

19-2-2017

De schaarsgeklede fietser maakte zijn tochtje over de A4 ter hoogte van Rijswijk voor zijn YouTube-kanaal All Day Junior. ,,Wie heeft dit ooit gedaan? Niemand. Doe me na, in mijn onderbroek’’, zegt hij aan het begin van het filmpje, om vervolgens de oprit op te fietsen en in te voegen op de vluchtstrook. Een stukje verderop gaat hij de snelweg weer af.

,,Dit moet geen voorbeeld worden voor anderen'', beklemtoont de politiewoordvoerder. De vlogger gaf zijn filmpje de titel ,,fietsen op snelweg in me onderbroek (bijna dood!?)''.

Hoewel de man met de video zelf voor bewijslast heeft gezorgd, is nog onduidelijk of het juridisch mogelijk zal zijn actie tegen hem te ondernemen. Daarover gaat de politie in overleg met het Openbaar Ministerie.