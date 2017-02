Onderzoek na vondst dode in Gronings kanaal

GRONINGEN - De brandweer heeft zondag in Groningen een dode uit het water gehaald. Het lichaam lag in een kanaal in de stad. Forensische experts onderzoeken de doodsoorzaak en de identiteit van de overledene.

Door ANP - 19-2-2017, 20:13 (Update 19-2-2017, 20:13)