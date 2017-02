Dode gevonden in kanaal Helmond

HELMOND - In de Zuid-Willemsvaart in Helmond is zondag een dode gevonden. Een voorbijganger zag het lichaam in het water liggen en belde de politie. Die onderzoekt wat er is gebeurd. Een woordvoerder zei dat nog niets duidelijk is over de toedracht. Omdat nabestaanden nog moeten worden ingelicht, maakt de politie de identiteit van de overledene nog niet bekend.

Door ANP - 19-2-2017, 17:59 (Update 19-2-2017, 17:59)