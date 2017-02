Gelderse gemeenten gaan water uitdelen

DOESBURG - De autoriteiten in de Gelderse gemeenten Doesburg, Rijnwaarden, Zevenaar en Rheden gaan zondag vanaf 19.00 uur water aan de bevolking uitdelen. In de gemeenten zitten mensen zonder omdat er een grote storing is.

Door ANP - 19-2-2017, 17:53 (Update 19-2-2017, 17:53)

Eerst worden verzorgings- en verpleeghuizen voorzien van water. Daarna worden de tankjes van 5 liter aan mensen in de gemeenten uitgedeeld. Er zijn 20.000 jerrycans van 5 liter water voorhanden. Waar ze worden uitgedeeld, is nog niet bekend. Daarover vindt nu nog overleg plaats.

Volgens waterbedrijf Vitens komt er op sommige plekken weer water uit de kraan, na het aanleggen van een omleiding. De waterdruk is echter laag en het water is bruin, maar veilig, aldus het bedrijf.