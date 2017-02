Dode in uitgebrande woning Amsterdam

AMSTERDAM - In een uitgebrande woning aan de Nadirstraat in Amsterdam is zondag een dodelijk slachtoffer aangetroffen, meldt de brandweer Amsterdam.

Door ANP - 19-2-2017, 17:35 (Update 19-2-2017, 17:35)

Naar de oorzaak van de brand wordt nog onderzoek gedaan.