Schippers vergelijkt boze tweets met stenigen

ANP Schippers vergelijkt boze tweets met stenigen

BAARN - Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) vergelijkt het stenigen van mensen uit Bijbelse tijden met de manier waarop mensen elkaar tegenwoordig de maat nemen op bijvoorbeeld Twitter. Schippers deed dat zondag in de door haar uitgesproken 'Preek van de Leek' in de Paaskerk in Baarn.

Door ANP - 19-2-2017, 17:06 (Update 19-2-2017, 17:06)

,,Wij stenigen niet. Wij twitteren gewoon wat in ons opkomt. We stenigen niet, maar wie het niet met ons eens is, die kan geen goede intenties hebben. Die is een racist en dom. Of een zakkenvuller en een wegkijker'', aldus Schippers. In extreme gevallen gaat dit volgens haar over in dreigementen en zelfs terreur.

De minister noemt in dat verband keiharde tweets, racistische reacties, lukrake beschuldigingen, beledigende spreekkoren op voetbaltribunes en steeds extremere uitlatingen op nieuwssites. ,, Ik zou willen zeggen: spreek eens met de mensen met wie je het radicaal oneens bent'', aldus de VVD-politica.

Het is volgens haar wel cruciaal de eigen waarden en normen niet te verloochenen. Schippers, afkomstig uit een gereformeerd gezin maar zelf atheïst, wees erop dat Jezus zei juist vijanden lief te hebben.