ANP Dode man uit water gehaald in Velsen

VELSEN - Een 43-jarige man uit Velsen-Noord is zondagmiddag dood gevonden in Velsen-Zuid (Noord-Holland). Zijn lichaam werd aangetroffen in het water langs de straat Krommeland. De politie liet weten dat de man eerder op de dag als vermist was opgegeven.

Door ANP - 19-2-2017, 16:47 (Update 19-2-2017, 16:47)

Onderzoek moet nog uitwijzen wat er precies is gebeurd, maar op basis van de eerste informatie schat een woordvoerster in dat sprake lijkt van een ongeluk.