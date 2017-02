Burgemeester Van Aartsen onderging nekklem

ANP Burgemeester Van Aartsen onderging nekklem

DEN HAAG - Burgemeester Jozias van Aartsen van Den Haag heeft na de dood van Mitch Henriquez vrijwillig een nekklem ondergaan. ,,Dan heb je tenminste een gevoel wat ze doen'', zei hij zondag bij Omroep West. De nekklem werd toegepast door een agent die naar Van Aartsen aanneemt goed was getraind.

Door ANP - 19-2-2017, 14:04 (Update 19-2-2017, 14:04)

De nekklem kwam ter discussie te staan na de dood van de Arubaan Henriquez in 2015. Hoogstwaarschijnlijk stierf hij door zuurstofgebrek, veroorzaakt door hardhandig optreden van agenten die hem arresteerden in het Haagse Zuiderpark. Daarna ontstonden hevige rellen in de Schilderswijk.

De scheidend burgemeester vindt zelf dat de nekklem door de politie moet worden afgeschaft, hoewel hij begrijpt waarom de minister van Justitie en de Nationale Politie hebben gezegd dat ze de nekklem willen houden. ,,Omdat er sommige situaties zijn waarbij je nauwelijks andere mogelijkheden hebt om iemand onder controle te brengen.''

Maar volgens Van Aartsen kan je de nekklem alleen toepassen als je goed getraind bent. Hij zei de taser een goed middel te vinden om het gat te dichten tussen een nekklem en mensen niet meer onder controle krijgen, ,,hoewel ook daar risico's aan zitten''.

De politie heeft de trainingen rondom het gebruik van de nekklem wel aangepast om verwurging te voorkomen.