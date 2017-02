Vergeefse klopjacht op 'man met geweer'

GAANDEREN - Een melding over een man met een geweer heeft zaterdag geleid tot een grote zoekactie in het Gelderse dorp Gaanderen. De politie zette diverse eenheden en een helikopter in, nadat iemand aan de meldkamer had laten weten dat een gewapende man zich dichtbij het kerkhof ophield.

Door ANP - 18-2-2017, 22:29 (Update 18-2-2017, 22:29)

De actie in en rond het buurdorp van Doetinchem duurde ongeveer een uur, maar leverde geen arrestatie of opheldering op. De politie zoekt wel verder naar eventuele getuigen.